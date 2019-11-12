Tuğba Özay: Kimin ne zaman adam satacağı belli değil

Şarkıcı ve eski model Tuğba Özay, Instagram hesabından yaptığı paylaşım üzerinden sosyal medyanın ünlüler için zor olduğunu söyledi.

Hesabından paylaştığı satırlarda kimseyi takip etmediğini de söyleyen Özay şunları yazdı:

"TAKİP İŞİ SIKINTILI"

“Bu Instagram da ne fena, hele ki ünlü isimler için… düne kadar can ciğer kuzu sarması olanlar Insta’da ‘beni takip ettin yok beni takipten çıktın’ diye çocukca kavgaya tutuşuyorlar.

"SEVDİĞİM İNSANLARI BEĞENİYORUM"

Esasında ne kadar da samimiyetsiz olunduğunu görüyoruz sosyal medyada… arkadaşlıklar, aşklar hep sosyal medyaya dayalı oldu. En iyisi benim yaptığım kimseyi takip etmeyeceksin arkadaş… Hep soruyorsunuz niye kimseyi takip etmiyorsun diye… İşte tam da bu sebepten! Ben bu platformu sadece sevenlerimle buluşma, haber alma, haber verme için kullanıyorum… sevdiğim insanların da sayfasına bakın beğeni yapıyorum. Ama bu takip işi sıkıntılı arkadaş, kimin ne zaman adam satacağı belli değil.”