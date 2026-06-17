Tuğla yerine 12 bin cam şişe kullandı: Oğlunun hayalindeki evi inşa etti

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde yaşayan 52 yaşındaki Hamidullah Ilchibaev, görenleri şaşkına çeviren bir yapıya imza attı.

Standart inşaat malzemeleri yerine cam şişeleri tercih eden Ilchibaev, 3 yıl boyunca topladığı 12 binden fazla şişeyi kullanarak kendine özgü bir ev ortaya çıkardı.

Daha önce çocuklarının bir gün şişelerden bir ev yapmasını istediğini belirten Ilchibaev, ikinci oğlunu genç yaşta kaybettikten sonra bu hayali gerçekleştirmeye karar verdi.

Şişelerin bir kısmını satın alan, bir kısmını ise çevre restoranlardan bağış olarak toplayan Ilchibaev, bu projeyi kaybettiği evladının anısını yaşatmak için bir araç olarak gördü.

Şişelerden duvar ördü

Ilchibaev, topladığı cam şişeleri dekoratif bir unsur olarak değil, doğrudan duvar yapımında kullanılan birer tuğla gibi konumlandırdı.

Şişeleri yatay şekilde dizerek aralarına özel bir sabitleyici karışım döktü. Farklı boyutlardaki şişeleri aynı hizaya getirmek için cam kesici ile uçlarını düzelten Ilchibaev, zamanla bu konuda büyük bir ustalık kazandı.

Bölgenin ilgi odağı oldu

Dışarıdan bakıldığında yeşil dokulu, estetik bir görüntü sunan ev, "Palace Oz" adıyla anılarak Çelyabinsk’in en merak edilen yapıları arasına girdi. Hem klasik malzemelere göre daha düşük maliyetli olması hem de arkasındaki duygusal hikâyesiyle dikkat çeken ev, Hamidullah Ilchibaev'in ifadesiyle oldukça sağlam bir yapıya sahip.