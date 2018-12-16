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Tuğra işlemeli ahşap tablolara büyük ilgi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ahşap üzerine işlenen padişah tuğraları yoğun ilgi görüyor.

İHA | 16.12.2018 - 10:21..
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Ahlat ilçesindeki el sanatkarlarından Osman Gülsar, büyük bir emekle hazırlamış olduğu tuğra işlemeli tabloların oldukça beğenildiğini belirterek, çalışmalarına 13 Osmanlı padişahının tuğralarını ahşap üzerine işleyerek devam ediyor.

Tuğra işlemeli ahşap tablolara büyük ilgi

İLGİ ODAĞI OLDU

Yaklaşık 7 ay önce takvimde gördüğü 13 Osmanlı padişahının tuğrasını ahşap üzerine işleyerek tamamlayan ve bu serinin oldukça ilgi gördüğünü anlatan Osman Gülsar, yeniden aynı seriyi hazırlamaya başladı.

Tuğra işlemeli ahşap tablolara büyük ilgi


TABLOLARA TALEP ARTTI

İlçede yaklaşık 32 yıldır ahşap oyma sanatı yapan Gülsar, yıl içerisinde 13 padişahın tuğrasını ahşap üzerine işleyerek satışa sunduktan sonra tuğra işlemeli tablolara olan talebin arttığını söyledi.

Tuğra işlemeli ahşap tablolara büyük ilgi


PADİŞAHLARIN TUĞRALARINI YAPIYOR

Artan taleple birlikte yeniden 13 padişahın tuğrasını ahşap üzerine işlemeye başladığını ifade eden Gülsar, "1986 yılında başlamış olduğum ahşap ustalığını halen sürdürmekteyim. 2018 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün çıkarmış olduğu takvimde, Osmanlı padişahlarının tuğralarını gördüm. Bu sayede tuğralar üzerine çalışmaya başladım. 13 padişahın tuğrasını yaptıktan sonra oldukça talep görmeye başladı. Şimdi ikinci seriye başladım ve yeniden yapıyorum. Şu anda 3. Osman Han, Kanuni Sultan Süleyman Han ve Yavuz Sultan Selim Han tuğralarını tamamladım. Geri kalanları ise yapmaya devam edeceğim. Nasip olursa tamamladıktan sonra satışa sunacağım" dedi.

Tuğra işlemeli ahşap tablolara büyük ilgi


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