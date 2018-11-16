TÜGVA Çınarcık toplandı

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın Çınarcık teşkilatı ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantılarına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova İl Başkanı Muhammed Edip Özyılmaz` ın başkanlığını yaptığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
TOPLANTIYA TÜM TEŞKİLAT KATILDI
Toplantıya Türkiye Gençlik Vakfı Çınarcık İlçe Başkanı Ümit Toraman, toplantı başkanı Muhammed Edip Özyılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Emre Akatay, Barış Tafralı, Mücahit Soyer, Yakup Esra Fırat, Mümin Yaman katılım gösterdi.
"ÇINARCIK'A HAYIRLI OLSUN"
Toplantıda Çınarcık İlçe Temsilciliği sayesinde Çınarcık` ta ki genç vatandaşlara, kültürel ve sosyal etkinliklerine yardımcı olacağını ve Çınarcık halkına hayırlı olsun dileklerini iletti.