TÜİK Başkanı hakkında iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama

Bazı bakanlık ve kamu kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, Erhan Çetinkaya'nın yerine TÜİK Başkanlığı için Arabacı görevlendirildi.

GÖREV SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Kararın ardından bazı basın yayın organlarında tepki çeken bir dezenformasyona imza atıldı.

Haberlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yazıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

"TÜM HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAKTIR"

Kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür.



Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır.



TÜİK Başkanlığına, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın ataması yapılmıştı.”