TÜİK raporu: Güvenlik için ilk tercih çelik kapı ve kamera

Türkiye’de hane halkının güvenlik algısı ve suç mağduriyeti eğilimlerine ilişkin kapsamlı veriler açıklandı. TÜİK’in ilk kez yayımladığı araştırma, hem bireylerin aldığı önlemleri hem de suç sonrası davranışlarını ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

Veriler, hanelerin büyük bölümünün fiziksel güvenlik önlemlerine yöneldiğini gösterirken, suç türlerine göre bildirim oranlarında da dikkat çekici farklılıklar tespit edildi.

HANELERİN GÜVENLİK ÖNCELİĞİ: ÇELİK KAPI VE KAMERA

Araştırmaya göre suçtan korunmak amacıyla hanelerde en yaygın alınan önlem yüzde 70,7 ile zırhlı veya çelik kapı oldu. Bu uygulamayı yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası, yüzde 28 ile panjur veya korkuluk sistemleri takip etti.

Daha düşük oranlarda ise hırsız alarmı, bekçi köpeği ve biber gazı/elektro şok gibi önlemler yer aldı. Özellikle alarm sistemlerinin yüzde 4,7 ile en düşük tercih edilen güvenlik önlemleri arasında bulunduğu kaydedildi.

KENT VE KIR ARASINDA GÜVENLİK TERCİHLERİ FARKLILAŞIYOR

Araştırma, güvenlik önlemlerinin yerleşim türüne göre değiştiğini de ortaya koydu. Kırsal bölgelerde ateşli silah bulundurma ve bekçi köpeği kullanımı daha yaygınken, orta yoğun kentlerde panjur ve korkuluk sistemleri öne çıktı.

Yoğun kentlerde ise çelik kapı, güvenlik kamerası, özel kilit sistemleri ve güvenlik görevlisi gibi daha modern güvenlik çözümlerinin tercih edildiği belirlendi.

BİLİŞİM SUÇLARI VE TACİZ VAKALARI ÖNE ÇIKTI

Araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı en yüksek suç türleri arasında yüzde 4,6 ile cinsel olmayan taciz, yüzde 3,5 ile bilişim suçları ve yüzde 2,8 ile tüketici dolandırıcılığı yer aldı.

En düşük yaygınlık oranları ise yüzde 0,1 ile yağma, yüzde 0,2 ile araç hırsızlığı ve yüzde 0,6 ile araçtan kişisel eşya çalınması olarak kaydedildi.

ARAÇ HIRSIZLIĞINDA BİLDİRİM ORANI ZİRVEDE

Suç mağduriyetinin resmi makamlara bildirilme oranlarında en yüksek seviye yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bu suç türünü motosiklet ve moped hırsızlığı ile saldırı ve yaralanma vakaları takip etti.

En düşük bildirim oranları ise rüşvet, cinsel taciz ve cinsel olmayan taciz vakalarında görüldü.

MADDİ KAYIPLARDA 25 BİN LİRA ALTI ÖNE ÇIKIYOR

Araştırma sonuçlarına göre suçlar sonucunda oluşan maddi kayıpların büyük çoğunluğu 24 bin 999 lira ve altı seviyesinde gerçekleşti. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı gibi bazı suçlarda ise daha yüksek meblağların da ikinci sırada yer aldığı tespit edildi.

ARAŞTIRMA 18 BİN KİŞİYLE YÜZ YÜZE YAPILDI

6 Ekim–19 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen araştırma kapsamında 21 bin 500 hane örneklem olarak belirlendi. 18 bin 378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

Araştırma, bireylerin güvenlik algısı, mağduriyet deneyimleri ve suç sonrası davranışlarını ölçmeyi amaçlayarak Türkiye’de suç mağduriyetine ilişkin kapsamlı bir tablo ortaya koydu.