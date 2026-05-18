Tüketici güven endeksi mayısta 85,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı tüketici güven endeksini paylaştı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 oldu.

Nisan ayında 85,5 seviyesinde bulunan endeks, mayısta sınırlı da olsa yükseliş gösterdi. Veriler, tüketicilerin genel ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinde iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,9 artışla 81,4’e çıktı. Hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 0,5 yükselerek 87,9 oldu.

Öte yandan mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin değerlendirme endeksi yüzde 3,5 gerileyerek 69,2 seviyesine indi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise mayısta 104,5 olarak kaydedildi.