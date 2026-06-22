Tüketici güveni haziranda yüzde 2,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve TCMB iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında 85,8 iken haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ HAZİRANDA YÜKSELDİ

Tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi. Endeksteki artışta hanehalkının mevcut mali durumuna ilişkin iyileşen değerlendirmeler etkili oldu.

HANELERİN MADDİ DURUM ALGISI GÜÇLENDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks, haziranda yüzde 4,5 artış göstererek 69,2'den 72,3'e yükseldi. Bu kalem, alt endeksler arasında en güçlü aylık artışlardan birini kaydetti.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,9 artışla 87,9'dan 89,5'e çıktı.

EKONOMİYE İLİŞKİN BEKLENTİLER İYİLEŞTİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik duruma ilişkin beklenti endeksi de yükselişini sürdürdü. Mayısta 81,4 olan endeks, haziranda yüzde 3,1 artarak 83,9'a ulaştı.

Veriler, tüketicilerin önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik görünüm konusunda daha iyimser bir tablo çizdiğini ortaya koydu.

HARCAMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de haziranda yüzde 1,4 artışla 105,9'a yükseldi. Mayıs ayında 104,5 seviyesinde bulunan endeks, tüketicilerin harcama iştahında sınırlı da olsa artış yaşandığına işaret etti.

Tüketici güven endeksindeki yükseliş, hanehalkının hem mevcut mali durumuna hem de gelecek döneme ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğunu gösterdi.

