Tukidides Tuzağı nedir? ABD-Çin arasında "Thucydides Tuzağı" anlamı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.

Dünyanın takip ettiği görüşmelerden kamuoyunun dikkatini çeken bir terim gündeme geldi: Tukidides Tuzağı.

Antil Yunan'a gönderme yapan Çin lideri Şi, bu kavramı daha önce de dile getirmişti.

Tukidides Tuzağı nedir ve ne anlama gelir merak konusu oldu.

TUKİDİDES (THUCYDIDES) TUZAĞI NEDİR

Tukidides tuzağı, uluslararası ilişkilerde kullanılan bir kavramdır ve adını Antik Yunan tarihçisi Thucydides’ten alır.

Tukidides tuzağı, yükselen bir güç ile mevcut (egemen) güç arasındaki rekabetin, çoğu zaman savaşa yol açma eğilimini ifade eder.

Bu kavram, Peloponez Savaşı’nı anlatan Thucydides’in şu gözlemine dayanır:

“Atina’nın yükselişi ve bunun Sparta’da yarattığı korku, savaşı kaçınılmaz kıldı.”

NASIL OLUR

Bir devlet hızla güçlenir ve yükselen güç olarak ifade edilmeye başlar.

Mevcut süper güç ise kendini tehdit altında hisseder.

Karşılıklı güvensizlik ve gerilim artar. Küçük krizler bile büyük çatışmalara dönüşebilir

Günümüzde ABD-ÇİN için sıkça kullanılan ifade, bu iki ülke arasındaki rekabetin bir “Tukidides tuzağı” riski taşıdığını söyler.