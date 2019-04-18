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Tülin Şahin anne olmak istiyor

Dokuz aylık sevgilisiyle hayatını birleştiren Tülin Şahin, anne olmayı düşünüyor.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 13:45..
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Ünlü şef Memet Özer ile 12 yıllık evliliği iki yıl önce sürpriz bir şekilde biten top model Tülin Şahin, önceki gün sessiz sedasız ikinci kez gelin oldu. Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendi.

ÇOCUK İSTİYORLAR

İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir törenle Lizbon'daki evlerinde evlenen çift, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadı. Şahin'in anne olmak için sabırsızlandığı iddia edildi. İstanbul'da arkadaşları arasında da bir parti vermeye hazırlanan çiftin, sonraki planı çocuk sahibi olmak.

Ünlü top model Tülin Şahin

Tülin Şahin anne olmak istiyor

Tülin Şahin anne olmak istiyor

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