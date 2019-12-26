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Tülin Şahin: Bebeğime kendim bakarım

Tülin Şahin, 4 Kasım’da dünyaya gelen kızı Siena Leyla'ya kendisi bakmak istiyor.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 06:05..
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38 yaşındaki manken Tülin Şahin ikinci evliliğini Portekizli Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapmıştı. 4 Kasım’da kızı Siena Leyla’yı dünyaya getirmişti.

"HERKES DADI TAVSİYESİNDE BULUNUYOR"

Bebeğinin her şeyiyle kendisi ilgilenmek istediğini söyleyen 38 yaşındaki manken, “Herkes dadı tutmamı tavsiye ediyor. Ama ihtiyacım yok. Sadece geceleri biraz uykusuz kalıyorum. Onu da hiç dert etmiyorum. Gündüz birlikte uyuyoruz. Zaten Pedro, İstanbul’da olduğu zamanlar bana çok yardım ediyor” dedi.

Tülin Şahin: Bebeğime kendim bakarım

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