Tülin Şahin evlendi

Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlendi. İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünya evine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadılar.

TÜRKİYE'DE DE BİR KUTLAMA OLACAK

Türkiye-Portekiz hattında yaşamaya devam edecek olan çift, ilk günden beri uyumlu halleriyle dikkat çekerek, evlilik sorularını gülümseyerek karşılamışlar ve evliliğe yeşil ışık yakmışlardı. En kısa sürede Türkiye’de de bir kutlama organize edecek olan çift mutluluklarını paylaşmak için dostlarıyla bir araya gelmeyi de iple çekiyorlar.