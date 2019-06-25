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Tülin Şahin: Pedro üzerime titriyor

4 aylık hamile olan Tülin Şahin, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 09:51..
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Tülin Şahin: Pedro üzerime titriyor

Tülin Şahin, Amerika’da ortak dostları vasıtası ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile nisanda nikah masasına oturmuştu.

"EŞİM ÇOK HEYECANLI"

38 yaşındaki manken 4 aylık hamile. Bir kızı olacak. Yıllardır çocuk özlemi kurduğunu belirten Tülin Şahin, ‘Hayallerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Eşim de çok heyecanlı, Bana daha da güzelleştiğimi söylüyor, iltifatlar yağdırıyor.’ dedi.

"KİTAP YAZACAĞIM"

Tülin Şahin, ‘Pedro üzerime titriyor, bana çok yardımcı oluyor. Daha şimdiden bebeğimizin geleceğine dair planlar yapmaya başladı. Ben de bir yayın grubuyla anlaştım. Hamilelik ve sonrasında anneliğe dair bir kitap yazacağım. YouTube’dan da tecrübelerimi paylaşacağım’ diye konuştu.

Anne adayı, sağlıklı beslendiğini de söyledi.

Tülin Şahin: Pedro üzerime titriyor

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