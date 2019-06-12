Tülin Şahin'in bebeği göründü

Geçtiğimiz nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan manken Tülin Şahin, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

YÜZMENİN FAYDALARINI SIRALADI

İlk bebeğine hamile olan Şahin, sabah sporunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı: "Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle, hamilelikte her gün 30 dakika yüzmenin faydaları; bulantı ve kusmalara iyi gelir. Krampları çözer. Sırt ağrılarını giderir. Sakinleştirir... Formda kalmanızı sağlar. Hem size hem bebeğe iyi gelecektir yüzme sonrası daha iyi uyursunuz..."

Tülin Şahin'in, belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmadı.