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Tuna Arman, 12 hayvanıyla karantinada

Oyuncu Tuna Arman, 4 köpek ve 8 kediyle evinde yaşıyor.

Haber Merkezi |
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Tuna Arman, 12 hayvanıyla karantinada

Tuna Arman, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Karantina arkadaşları ise ailem diye söz ettiği 12 hayvanı.

Arman, “Ailem, engelli canlardan oluşuyor. 3’ü kör 4 köpeğim ve 8 engelli kedimle koronaya karşı dimdik duruyoruz. Daha önce aramızdan ayrılanlar oldu ama hep kalabalık bir aile olduk.” ifadesini kullandı.

"BEN ZATEN KARANTİNADAYMIŞIM"

Çalışmadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, “Ben zaten hep karantinadaymışım. Aile kalabalık olunca ev cennet oluyor.

Çocuklara ve hayvanlara bulaşmayan bu virüsle mücadele ederken, bir tek ben aileme doyasıya ve özgürce sarılabiliyorum.” dedi.

Tuna Arman, 12 hayvanıyla karantinada

Tuna Arman, 12 hayvanıyla karantinada

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