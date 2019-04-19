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Tuna öğretmeni annesi yatağında ölü buldu

Antalya'da 35 yaşındaki fen bilimleri öğretmeninin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

DHA | 19.04.2019 - 16:06..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir okulda çalışan fen bilimleri öğretmeni 35 yaşındaki Tuna Gençosman'ı, annesi Ümmühan Karaca uyandırmak istedi.

ANNESİ BULDU

Kızının hareketsiz yattığını fark eden anne, 112 Acil Yardım hattını aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Gençosman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tuna öğretmeni annesi yatağında ölü buldu

GEÇEN YIL BEYİN AMELİYATI OLDU

Geçen yıl beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Gençosman'ın ölüm haberini alan arkadaşları ve yakınları, gözyaşına boğuldu.

OTOPSİ SONRASI ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Tuna Gençosman'ın cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Tuna öğretmeni annesi yatağında ölü buldu

Tuna öğretmeni annesi yatağında ölü buldu

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