Tuna öğretmeni annesi yatağında ölü buldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir okulda çalışan fen bilimleri öğretmeni 35 yaşındaki Tuna Gençosman'ı, annesi Ümmühan Karaca uyandırmak istedi.

ANNESİ BULDU

Kızının hareketsiz yattığını fark eden anne, 112 Acil Yardım hattını aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Gençosman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GEÇEN YIL BEYİN AMELİYATI OLDU

Geçen yıl beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Gençosman'ın ölüm haberini alan arkadaşları ve yakınları, gözyaşına boğuldu.

OTOPSİ SONRASI ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Tuna Gençosman'ın cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.