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Tunç Soyer'den Masonluk savunması

CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, hakkında çıkan mason iddialarına karşı açıklama yaptı. Masonluk konusunda herhangi bir yalanlama yapmayan Soyer "şahsıma değil, demokrasiye saldırıdır" dedi

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 20:55..
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Tunç Soyer'den Masonluk savunması

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, hakkında ve sosyal medya üzerinden yayılan masonluk fotoğraflarına ilişkin açıklamada bulundu.

Fotoğraflardaki görüntü hakkında bir yalanlama, ya da "mason değilim" açıklaması yapmayan Soyer  "Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'den Masonluk savunması

"DEMOKRASİYE SALDIRIDIR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'in değelerini gömmeye çalışıldığını belirten Soyer şu açıklamayı yaptı:

Tunç Soyer'den Masonluk savunması

"Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye ve tüm İzmirli seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır. İzmir'in değerlerini gömmeye çalışıyorlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar! Tüm halkımızı 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyorum."

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