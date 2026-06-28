Tunceli'de derede mahsur kalan kardeşlerin yardımına jandarma koştu

Tunceli'nin Gökçek köyü kırsalında ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için dere kenarına giden Süleyman K., Filiz K. ve Mustafa K.,'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye arama ve kurtarma çalışması yapmak için 2 asayiş ve 2 komando timi sevk edildi.

Gece boyunca ekipler tarafından yapılan aramalarda mahsur kalan vatandaşlar, Kutu Deresi bölgesinde bulundu.

3 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDILAR

Su seviyesinin yükselmesinden dolayı mahsur kalan vatandaşlar, Arama Kurtarma Timleri tarafından kurulan halat sistemiyle 3 saatlik çalışmanın ardından bulundukları bölgeden kurtarıldı.