Tunceli’de görüntülenen koca engerek yılanı tedirgin etti

Tunceli’de doğa gezisi yapan doğa koruma görevlisi Murat Özel, Sütlüce köyü kırsalında ilerlediği sırada büyük bir yılanla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla kısa süreli görüntü alan Özel, yılanın koca engerek olduğunu belirtti. Görüntülerde yılanın kayalık alanda hareketsiz şekilde durduğu, çevresini kontrol ettikten sonra doğal yaşam alanında ilerlemeye devam ettiği görülüyor.

TÜRKİYE’NİN EN ZEHİRLİ YILANLARINDAN BİRİ

Halk arasında “koca engerek” olarak bilinen tür, Türkiye’de yaşayan en tehlikeli yılanlardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bu türün zehri, müdahale edilmediği takdirde insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Genellikle dağlık ve taşlık bölgelerde yaşayan koca engerekler, sıcak havalarda daha sık görülüyor. Boyları bir metreyi aşabilen bu yılanlar, savunma amacıyla saldırgan davranış sergileyebiliyor.

“RAHATSIZ ETMEDEN AYRILDIK”

Yılanı görüntüleyen Murat Özel, doğada karşılaşılan yaban hayvanlarına yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Özel, “Doğa gezisi sırasında yılanı fark ettik. Kısa süreli görüntü aldıktan sonra hayvanı rahatsız etmeden bölgeden ayrıldık” dedi.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda ve doğa yürüyüşlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yılan görüldüğünde yaklaşılmaması, taş atılmaması ve hayvanın doğal ortamından uzaklaştırılmaya çalışılmaması gerektiği ifade ediliyor. Olası bir yılan sokmasında ise en yakın sağlık kuruluşuna hızlı şekilde başvurulmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

DOĞAL YAŞAMIN BİR PARÇASI

Yetkililer, koca engerek gibi yılan türlerinin ekosistemin doğal bir parçası olduğunu ve doğadaki denge açısından önemli rol üstlendiklerini hatırlatarak, vatandaşların bu tür karşılaşmalarda bilinçli hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.