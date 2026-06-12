Tunceli'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi
Tunceli'de çalıştığı inşaatta iskeleden düşen 35 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Tunceli merkez 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'ndaki kültür merkezi binasının güçlendirmesinde çalışan Fatih Şakalar, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.
Şakalar'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 35 yaşındaki Şakalar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)