Tunceli'de jandarma personeli, ayağı burkulan vatandaşı sırtında taşıdı

Tunceli'de yürekleri ısıtan görüntü...

Gözen köyü yakınlarında yürüyüş yapan bir vatandaş, dengesini kaybederek sağ ayak bileğini burktu.

Yürüyemeyen vatandaşın yardım çağrısı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözen köyüne ulaşan ekipler, dere yatağında bulunan vatandaşa ulaşabilmek için yaklaşık 2 kilometrelik zorlu parkuru yaya olarak geçti.

AMBULANSA ULAŞTIRMAK İÇİN SIRTINDA TAŞIDI

Ayağından yaralandığı belirlenen vatandaş, jandarma personelinin desteğiyle bulunduğu bölgeden çıkarılarak köy içerisinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, tedavi edilmek üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde vatandaşın kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırıldığını bildirdi.