Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesi’nde Öğmen ailesine ait Prenses isimli köpek ile Garip ismi verilen kedinin dostluğu herkesin dikkatini çekti...

Henüz yavruyken annesi kaybolan kediyi Öğmen ailesi sahiplendi. Ailenin köpekleri de bu duruma yabancı kalmayarak kedi ile arkadaş oldu.

BERABER UYUYORLAR

Köpeğin üzerine çıkan kediye, köpek hiç bir şekilde ses çıkarmadığı gibi onunla oyunlarda oynuyor.

Zaman zaman tuhaf tarzda uyku pozisyonu da alan köpek ile kedinin o hallerini cep telefonu kamerası ile kaydeden aile, normal şartlarda düşman olarak bilinen iki hayvanın dostluğunu gösteren paylaşımlarda bulunuyor.

Tunceli'de köpek ve kedinin kıskandıran dostluğu