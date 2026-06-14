Tunceli'de mantar toplayanlara ayı saldırdı: 3 yaralı

Bingöl'ün Yedisu ilçesi ile Tunceli'nin Pülümür ilçesi sınırında bulunan Şampaşakaraderbendi köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K.'nin (32) ayı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl UMKE, Tunceli UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sağlık ekiplerince bulundukları bölgeden alınarak Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.