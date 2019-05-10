Tunceli'de teröristler SİHA'dan kaçamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaz kış demeden terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar düzenliyor.

Örgütün adeta belini kıran Mehmetçik, Tunceli'de PKK'ya bir darbe daha vurdu.

6 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, teröristlerle sıcak temas kuruldu.

Mehmetçik'e SİHA'ların da havadan destek vermesiyle birlikte 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.

2 HAFİF YARALIMIZ VAR

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.