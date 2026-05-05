Tuncer Bakırhan: Bahçeli'nin sözlerinin altına imzamızı atıyoruz

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç, birçok aşamadan geçti.

Kritik aşamaları tek tek geride bırakan sürece dair MHP Lideri Bahçeli, bugün dikkati çeken açıklamalar yaptı.

ABDULLAH ÖCALAN'IN STATÜ MESELESİ

Terörsüz Türkiye yoluna baş koyduklarını söyleyen Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın statü meselesini de ele aldı.

Bahçeli bugün yaptığı konuşmasında "Nitekim 11 Temmuz 2025’te terör örgütü PKK mensubu bir grubun sembolik törenle silah bırakması, bu tarihi çağrının ve Terörsüz Türkiye iradesinin karşılık bulduğu önemli bir aşama olmuştur.

Elbette bu tören tek başına nihai sonuç değildir. Süreç ciddiyetle ve güvenlik hassasiyetlerinden taviz verilmeden yürütülecektir.

Bu kapsamda Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir." dedi.

Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli

DEM CEPHESİNDEN DESTEK

Bahçeli'nin konuşmasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan destek geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan ve Bahçeli'nin sözlerinin altına imzalarını attıklarını belirten Bakırhan, şöyle dedi;

"ÖCALAN'IN DURUMU NETLİĞE KAVUŞMALI"

Bu aşamada sürecin en kritik aktörlerinden biri olan Abdullah Öcalan’ın hukuki durumunun açık ve net bir çerçeveye kavuşması da büyük önem taşımaktadır.

Fiziki koşullarının iyileştirilmesi, görüşme ve iletişim imkanlarının genişletilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için zorunludur.

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"

Kendisi, “Benim tek derdim sorun çözmektir. Statüden kastettiğim şey çalışma koşullarına sahip olmamdır. Kişisel konfor değil, iletişimdir” diyor. Sayın Bahçeli’nin “Öcalan’ın statüsü ne olacaktır?” sorusu bu açıdan tarihidir.

Bu soru orta yerde duruyor ve hâlâ cevabını beklemektedir. Bugün Bahçeli’nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz.

"TARİHİ BERABER YAZALIM"

Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi, süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Biz de diyoruz ki: Tarih cesaret edenleri yazar; buyurun, tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan.”

