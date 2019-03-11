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Tünele girmeye çalışan otobüs patladı

Stockholm'de bir otobüsün tünele girdiği sırada patlama meydana geldi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 06:36..
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İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs patladı. Otobüsün kentteki bir tünele girerken tavana çarptığı ve bu sebeple patladığı belirtidi.

İÇİNDE YOLCU YOKTU

Kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlamada en az bir kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili basına konuşan polis, otobüste yolcu bulunmadığını, otobüsün şoförünün akıbetinin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Patlama sebebiyle kentteki Klarat ve Söderled tünelleri trafiğe kapatıldı.

Tünele girmeye çalışan otobüs patladı VİDEO

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