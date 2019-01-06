Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

Aşırılığı Terk ve İtidal İçin İmamlar Derneği'nin başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde, "mirasta eşitliği öngören" yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, "Tunus halkı İslam öğretilerine bağlıdır", "Kur'an toplum ve birey hayatını düzenler" ve "Cumhurbaşkanlığı önerisi Allah'ın hükümlerine saldırıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriden sonra dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara, Sibsi dahil olmak üzere yasa tasarısını destekleyen ya da imzalayan siyasi taraflara gelecek seçimlerde aday olmaları halinde oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

Dernek başkanı Muhammed Salih Redid, "Bu gösteriyle, kadın ve erkek arasındaki miras eşitliği konusundaki cumhurbaşkanlığı önerisini reddeden ve Kur'an hükümlerine bağlı olan imamların duruşunu ortaya koyuyoruz." dedi.

TOPLUMUN BAKIŞ AÇISINI YANSITMIYOR

Redid, bu yasa teklifine ve içeriğine sadece Allah'ın kitabı ve Peygamberi'nin sünnetine aykırı olduğu için değil, toplumun bakış açısını yansıtmadığı için de karşı çıktıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i, Anayasayı ve Adil Kalkınmayı Savunmak İçin Ulusal Koordinasyonu Başkanı Şehabeddin Teliş de "Bu yasa, mukaddesatı ve Kur'an-ı Kerim'i ihlal ediyor. Allah hiçbir zaman kadınlara haksızlık etmedi. O yasa ise İslam'ın devletin dini olduğunu kabul eden anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği 23 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kadın erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verilmişti.

Hükümet'ten onay alan yasa tasarısının Meclis'e sunulması bekleniyor. Tasarı Meclis'ten geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın onayına gidecek.

NE OLMUŞTU

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Ağustos 2017'de kadın erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi" adında yeni bir komite kurmuştu.

Komite, haziran ayında Baci Kaid es-Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan 1'inci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

2'nci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini Meclis'e sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükte olan Medeni Kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.