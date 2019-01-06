taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3351
Euro
6.0822
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.501

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

Bazı imamlar, mirasta eşitliği öngören yasa tasarısına karşı eylem yaptı.

AA | 06.01.2019 - 01:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Aşırılığı Terk ve İtidal İçin İmamlar Derneği'nin başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde, "mirasta eşitliği öngören" yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, "Tunus halkı İslam öğretilerine bağlıdır", "Kur'an toplum ve birey hayatını düzenler" ve "Cumhurbaşkanlığı önerisi Allah'ın hükümlerine saldırıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

Gösteriden sonra dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara, Sibsi dahil olmak üzere yasa tasarısını destekleyen ya da imzalayan siyasi taraflara gelecek seçimlerde aday olmaları halinde oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

Dernek başkanı Muhammed Salih Redid, "Bu gösteriyle, kadın ve erkek arasındaki miras eşitliği konusundaki cumhurbaşkanlığı önerisini reddeden ve Kur'an hükümlerine bağlı olan imamların duruşunu ortaya koyuyoruz." dedi.

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

TOPLUMUN BAKIŞ AÇISINI YANSITMIYOR

Redid, bu yasa teklifine ve içeriğine sadece Allah'ın kitabı ve Peygamberi'nin sünnetine aykırı olduğu için değil, toplumun bakış açısını yansıtmadığı için de karşı çıktıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i, Anayasayı ve Adil Kalkınmayı Savunmak İçin Ulusal Koordinasyonu Başkanı Şehabeddin Teliş de "Bu yasa, mukaddesatı ve Kur'an-ı Kerim'i ihlal ediyor. Allah hiçbir zaman kadınlara haksızlık etmedi. O yasa ise İslam'ın devletin dini olduğunu kabul eden anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu.

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği 23 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kadın erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verilmişti.

Hükümet'ten onay alan yasa tasarısının Meclis'e sunulması bekleniyor. Tasarı Meclis'ten geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın onayına gidecek.

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

NE OLMUŞTU

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Ağustos 2017'de kadın erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi" adında yeni bir komite kurmuştu.

Komite, haziran ayında Baci Kaid es-Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan 1'inci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

2'nci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini Meclis'e sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükte olan Medeni Kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

39
12.5 dakikada New York'ta göçmen olmanın zorluğu

12.5 dakikada New York'ta göçmen olmanın zorluğu

2
Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

21
CHP'de başkan adayına itirazlar: 160 istifa

CHP'de başkan adayına itirazlar: 160 istifa

0
Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir