Tunus'ta bebek ölümlerine protesto

Başkent Tunus'ta El-Kasbe Sarayı (Başbakanlık) önünde toplanan onlarca aktivist, son günlerde aynı hastanede yaşanan bebek ölümlerinin sorumluluğun hükümete ait olduğunu savundu.
Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "yaşama hakkı", "kartondan hükümetle tüm hayaller metfun", "bozuk olan ilaç değil, devlet" yazılı pankartlar taşıdı.
BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ
Güvenlik güçleri, göstericilerin Başbakanlık binasına ilerlemesine ise izin vermedi. Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesinde son günlerde yaşanan bebek ölümleri, ülkede gündem olmuştu. Başbakan Yusuf Şahid ölümlerin ardından hastaneyi ziyaret etmiş, Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif de görevinden istifa etmişti.
Sağlık Bakanının istifa etmesiyle yerine vekaleten göreve gelen Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh de dün olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, pazar günü itibarıyla aynı hastanede hayatını kaybeden bebek sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetmişti.