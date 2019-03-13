Tunus'ta bebek ölümlerine protesto

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan fabrika işçisi Berat Ü., internet sitesinde tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

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Bakanlığa 100 bine yakın ihbar geldi

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.