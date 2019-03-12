Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çiftlerin bebek sahibi olmak istemeleri sonucunda ilk adım doğal yollar ile gebe kalmayı denemek olur. Anne ve baba adayının korunmayı bıraktıktan sonra yaş sınırına göre 6 ay veya 1 yıl içinde bir sorun olmaması durumunda gebelik elde edilmesi beklenir. Olmaması durumunda bu konudaki araştırmalar yapılır. Araştırmalar sonucunda döllenme ihtimalinin değişik nedenlerden dolayı ihtimalinin düşük olduğu tespit edilebilir. Bu durumda tüp bebek tedavisi anne ve baba olmak isteyen kişilerin en sık başvurduğu yolların başında gelir. Süreç temelde yumurtaya sperm enjekte edilmesi ve döllenmiş yumurtanın anneye yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANI

Tüp bebek tedavisine başlamaya karar veren kişilerde en çok merak edilen konuların başında tüp bebek tedavisinde başarı oranı gelir. Çünkü uzun süre bebek sahibi olmak için bir çok yol deneyen veya normal yollar ile hamile kalmayı deneyen çiftlerin umutsuzluk durumu sürecin daha stresli bir hale gelmesine neden olabilir. Yaş ve diğer faktörlere bağlı olarak değişen başarı oranlarından bahsetmek mümkündür. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak başarı ihtimali de sürekli artmaktadır. Ortalama bir başarı oranından bahsetmek gerekirse de 30 yaşın altındaki hastalarda %60 iken, 30 yaştan fazla olanlarda ise %40 civarında bir başarı ortalaması verilebilir. Yaş arttıkça başarı şansı da yumurta durumundan dolayı azalır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ

Tüp bebek yöntemlerinde kişinin hangi durumdan dolayı bebek sahibi olma şansının düşük olduğuna bağlı olarak farklı tedavi yollarından bahsetmek gerekir. Tüp bebek tedavisi yöntemleri konusunda her geçen gün daha da fazla yöntem geliştirilir. Kişiye özel tedaviler, ilaçsız tüp bebek, doğal tüp bebek, aşılama, hap kullanılarak tüp bebek, kök hücre ile tedavi, blastokist transferi, yumurtlama tedavisi gibi birçok isimle anılan yöntemden bahsetmek olasıdır.

TÜP BEBEK SÜRECİ

Normalde tüp bebek süreci ortalama 5 aşamadan meydana gelir. İlk aşama yumurtalıkların uyarılarak hareket geçirilmesidir. Doğurganlık artıran ilaçları kullanarak yumurtalıkların fazla çalışması sağlanabilir. Ardından yumurtalıktaki yumurta foliküler aspirasyon adı verilen bir operasyon eşliğinde alınır. Erkekten alınan sperm ile bu şekilde toplanan yumurtanın döllenmesi sağlanır. Döllenme sonunda embriyo oluşturulur. Embriyonun gelişimi laboratuvar ortamında devam ettirilir. Döllenme tamamlandıktan ve gereken büyüklüğe ulaştıktan sonra ise transfer edilir. Rahim içine ve uterusa yerleştirilen embriyonun vücuda tutunması için ilaç kullanılır.

TÜP BEBEK SÜRECİNDE AĞRI

Tüp bebek sürecinde ağrı olup olmadığı konusunda anne adaylarının akıllarına soru işareti takılabilir. Yumurtanın alınması ve embriyonun transfer edilmesi süresinde anneye işlem yapılır. Bu işlemlerden ilkinde yumurtanın alınması sağlanır. Bu işlemde hastanın hastanede bile yatmasına gerek kalmayacak şekilde anestezi kullanılır. Herhangi bir ağrı söz konusu değildir. Ayrıca tüp bebeğin yerleştirilmesinde de aynı şekilde herhangi bir acı duyulmaz. Bundan dolayı acıdan kaynaklanan bir durum yaşanmayacağı bilinmelidir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ OLAN UNSURLAR

Tüp bebek tedavisinde önemli olan unsurlar döllenmenin neden dolayı meydana gelmediği ve anne adayının yaşıdır. Anne adayının yaşı ile tüp bebek başarısı arasında büyük bir bağlantı vardır. Çünkü anne adayının yumurta rezervleri yaşı ile birlikte azalır. Bundan dolayı tüp bebek tedavisine başlamak için geç kalmamak gerekir. Konusunda uzman ve başarılı doktorlar ile çalışmak da aynı şekilde başarı oranını büyük oranda artıracaktır. Bunun için araştırma yapmalı ve gereken tedavilere en kısa süre içerisinde başlanmalıdır. Başarı oranı yüksek olduğundan dolayı süreci hızlı ve etkin değerlendirmek en doğrusu olacaktır.

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