Acun Ilıcalı'nın düzenlediği yarışmada 2 kez birinci olan Turabi Çamkıran'ı, Survivor kesmeyince gözünü ABD'deki yarışmalara dikti.

ABD'nin en zorlu yarışmalarından biri olarak bilinen The Challenge'a katılan Çamkıran, Türkiye'deki yarışmada olduğu gibi burada da başarısıyla adından söz ettirdi.

Turabi bu yarışmada da şampiyon olarak, büyük ödül olan 750 bin doları kazandı.

"ŞAMPİYON OLDUM"

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi, şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben kazandım ve ŞAMPİYON oldum.

Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu VİDEO

"OMZUNA TÜRK BAYRAĞINI TAKINCA YÜKÜ AĞIR OLUYOR"

Benim için yarıştan çok bir ONUR meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır.

Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz SEVENLERİME çok teşekkür ederim.





"İDDİAYI BEN KAZADIM"

Ayrıca Acun ağabey, bir iddamız vardı; '3. defa şampiyon olamazsın' demiştin. Survivor'da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın, belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamıyacaktım.

Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."

ÖDÜLÜ ANNESİNE VERECEK

Survivor'da kazandığı 2 milyon TL'yi ve evi hiç dokunmadan annesine veren Turabi, 750 bin doları da annesine vereceğini söyledi.