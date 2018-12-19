taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3345
Euro
6.0874
Altın
1247.97
Borsa
91593.85
Gram Altın
214.238

Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'a eş aranıyor

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'ı 24 yıldır ağzıyla besleyen Metin Suna, papağanına eş bulup yavru almak istiyor.

DHA | 19.12.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde oturan Metin Suna, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün ardından sahiplendiği 44 yaşındaki papağan 'Cabbar'a, 24 yıldır bakıyor.

Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'a eş aranıyor VİDEO

TEK SIRDAŞI PAPAĞANI

Evinde özel bir yer yaptığı Cabbar'la her gün sohbet eden Suna, papağanını ağzıyla besliyor. Ceviz ve Antep fıstığı verdiği papağanına 'baba' ve 'anne' kelimelerini söylemeyi de öğreten Suna, yalnız yaşadığı evinde tek sırdaşının papağanı olduğunu söyledi.

Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'a eş aranıyor

CABBAR'A EŞ ARIYOR

Cabbar'la aralarında sıkı bir dostluk oluştuğunu, zaman zaman eş olması için getirdiği dişi papağanlarla Cabbar'ın anlaşamadığını aktaran Metin Suna, papağanının çok kıskanç olduğunu, diğer kuşlara zarar verecek kadar sinirlendiğini söyledi. Yeniden eş arama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Suna, “24 yıldır beraberiz, çocuğumdan ayırt etmem. Gittiğim her yere götürürüm. Cabbar'ımdan bir yavru almak isterim onun için bir dişi papağan arayışı içerisindeyiz. Bulursak anlaşabilirsek oğlum Cabbar'a eş olarak alıp besleyeceğim" dedi.

Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'a eş aranıyor

MURAT ÖZDEMİR'E ELEŞTİRİ

Özel bir televizyon kanalındaki aşçılık yarışmasına katıldıktan sonra diskalifiye edilen Murat Özdemir'in, papağanına yaptığı işkence görüntülerine de tepki gösteren Metin Suna, papağana yapılan işkencenin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını söyledi. Özdemir'in 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' açıklamasının bahane olduğunu aktaran Suna, “O yaptığı işkenceyi kendisine çektirmek lazım. Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Papağanın kabiliyeti varsa konuşur, yoksa konuşturmak için böyle işkence yapılmaz" dedi.

Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'a eş aranıyor



Turgut Özal'ın papağanı Cabbar'a eş aranıyor




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

167
Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

147
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

194
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

21
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

27
Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

113
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir