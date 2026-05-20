Turgutlu Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Turgutlu Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 60-50 mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde final heyecanı yaşandı.
Play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, Turgutlu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.
TURGUTLU BELEDİYESPOR LİGE ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısını 33-21 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci devrede de üstün oyununu sürdürerek parkeden 60-50 galip ayrıldı.
Seride durumu 3-2'ye getiren Turgutlu Belediyespor, gelecek sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Maçın ardından Turgutlu Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.
Play-off şampiyonu Turgutlu Belediyespor'un kaptanı Yağmur Öztürk, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Çağlar Ökten ve Hüseyin Beşok'un elinden aldı.
Oyuncular, törenin ardından şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.