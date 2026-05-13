Turistler akın akın oraya gidiyor: İşte turizmin yeni başkenti

2025 yılına ilişkin Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi verileri açıklandı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından hazırlanan “2020-2025 Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Verileri” raporu, ülkenin turizm performansına dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer alırken, bu ülkelerden gelen ziyaretçi sayısının toplam turizm hacmi içerisindeki belirleyici ağırlığını koruduğu görüldü.

Yaz sezonunun etkisiyle özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yoğun bir turist hareketliliği yaşandı.

ANTALYA ZİRVEDE!

Açıklanan verilere göre, yabancı turistlerin Türkiye’de en çok giriş yaptığı şehir %36,93’lük devasa payı ile Antalya oldu.

Sadece Ağustos ayında 2 milyon 572 bin 471 ziyaretçiyi ağırlayan kent, rakiplerine açık ara fark atarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Turizm pastasından en büyük ikinci payı alan şehir ise dünya metropolü İstanbul oldu. İstanbul, %26,60’lık pay ve 1 milyon 852 bin 996 yabancı ziyaretçi ile ikinci sıradaki yerini korudu.

Ege’nin incisi Muğla ise %9,54’lük pay ve 664 bin 219 turist girişi ile listenin üçüncü basamağında yer aldı.

Edirne %7,56 pay ve 526 bin 542 ziyaretçi ile dördüncü sırada yer aldı. İzmir ise %3,55 pay ve 247 bin 498 ziyaretçi ile listenin beşinci sırasında yer bularak turizmdeki gücünü gösterdi.