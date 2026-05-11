Turistlerin peşinden koştuğu kaynak suyu: Bir damlası için saatlerce bekliyorlar

Kara Kaplan Pınarı, çevresi, mayıs ayının başından bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.

Shandong eyaletindeki doğal güzellik alanına gelen binlerce kişi, “dünyanın en iyi pınarı” olarak anılan doğal kaynak suyundan alabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor.

QQ’nun haberine göre bölgede ücretsiz kaynak suyu dağıtım noktaları iki farklı şekilde hizmet veriyor.

Vatandaşların doğrudan kaynak suyunu alabildiği noktaların yanı sıra, QR kod taramasıyla çalışan içme suyu alanları da bulunuyor. Her QR kod taraması yalnızca 20 saniye geçerli olurken, telefon başına günlük en fazla 3 kullanım hakkı tanınıyor.

Olay yerindeki gözlemlere göre birçok kişi su taşımak için kovalar, büyük bidonlar ve hatta el arabaları getiriyor.

“DÜNYANIN EN İYİ PINARI”

Yaklaşık 80 yaşındaki Bay Vuong, yalnızca bu suyu almak için yaklaşık bir saatlik otobüs yolculuğu yaptığını söyledi. 20 yıldan uzun süredir düzenli olarak bölgeye geldiğini belirten Vuong, şunları söyledi:

“Eve getirdiğimiz ve kaynattığımız suyun tadı muhteşem. Bu, mineral bakımından çok zengin, dünyanın en iyi pınarı.”

70 yaşındaki Bay Truong ise çoğu zaman yaklaşık 20 litre su taşıdığını ifade etti. Yorucu yolculuğa rağmen alışkanlığından vazgeçmediğini belirten Truong, şöyle konuştu:

“Eğer acil ihtiyacım olursa her hafta geliyorum; eğer yavaş yavaş ihtiyacım olursa, yaklaşık 10 günde bir geliyorum.”

TURİSTLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Sadece bölge sakinleri değil, turistler de kaynak suyuna yoğun ilgi gösteriyor. Birçok ziyaretçinin şişelerini ve bardaklarını dikkatlice temizledikten sonra su doldurduğu görüldü.

QR kodlu içme suyu noktasından su alan 8 yaşındaki bir çocuk ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bu suyu büyükanneme içirmek için eve götüreceğim, çok tatlı.”