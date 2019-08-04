Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum’daki 17’inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışına katıldı.

Festival açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin Dokuz gün veya Beş gün olması bir şeyi fark ettirmeyeceğini söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu:

"TURİZMDE 9 GÜNLÜK TATİLE İHTİYAÇ KALMADI"

"Dokuz gün olması, Beş gün olması bir şey değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum’da otellerin hepsi dolu."

"50 MİLYON HEDEFİNİ AŞTIK"

"Turist sayısında çok ciddi artış var. Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artış karşılayacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz, 2023’e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak, bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."