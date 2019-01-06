taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.335
Euro
6.0807
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.497

Turizm sektöründe Göbeklitepe heyecanı

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, 'Göbeklitepe Yılı' sayesinde bu yıl turizmin zirveye çıkması hedefleniyor.

AA | 06.01.2019 - 14:06..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ve Birecik ilçeleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı, bu sürede bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere ziyaret etti.

GÖBEKLİTEPE YILI İLAN EDİLDİ

Turizmde 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle beklentilerini yükselten Şanlıurfalı turizmciler, sezon öncesi hummalı bir çalışma yürütüyor.

Turizm sektöründe Göbeklitepe heyecanı

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Bahreyn'de geçen yıl düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe sayesinde 2 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade eden yetkililer, şimdiden nisan ve mayıs rezervasyonlarının kapandığını belirtiyor.

Turizm sektöründe Göbeklitepe heyecanı

KONAKLAMA TESİSLERİ ARTTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanser olan Esma Esad'ın son hali

Kanser olan Esma Esad'ın son hali

88
ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

80
Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

97
Poroşenko İstanbul'da pazar ayininde

Poroşenko İstanbul'da pazar ayininde

41
Balıkesir Çamlık’taki Atatürk Anıtı yenileniyor

Balıkesir Çamlık’taki Atatürk Anıtı yenileniyor

114
Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

72
Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler sekizinci kez sokaklarda

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir