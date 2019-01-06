Turizm sektöründe Göbeklitepe heyecanı

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ve Birecik ilçeleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı, bu sürede bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere ziyaret etti.

GÖBEKLİTEPE YILI İLAN EDİLDİ

Turizmde 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle beklentilerini yükselten Şanlıurfalı turizmciler, sezon öncesi hummalı bir çalışma yürütüyor.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Bahreyn'de geçen yıl düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe sayesinde 2 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade eden yetkililer, şimdiden nisan ve mayıs rezervasyonlarının kapandığını belirtiyor.

KONAKLAMA TESİSLERİ ARTTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verildi.