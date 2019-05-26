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Turizmciler Ramazan Bayramı'nı hasretle bekliyor

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması turizm sektörünü ekonomik açıdan sevindiriyor.

DHA | 26.05.2019 - 09:10..
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Turizmciler Ramazan Bayramı'nı hasretle bekliyor

31 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürecek, birçok insan bu süreyi yaz tatili olarak değerlendirecek ve sahil bölgelerine gidecek.

"10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KATKI"

Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Osman AyıkAyık, yüzde 30'unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bu rakamın da yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi.

Osman Ayık, memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. TÜROFED Başkanı Ayık, “Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.

Turizmciler Ramazan Bayramı'nı hasretle bekliyor

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