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Türk Akımı'nda tarihi gün

Başkan Erdoğan ile Putin'in Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törende bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 07:37..
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Türk Akımı'nda tarihi gün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden Türkiye'ye geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasında samimi bir ilişki olan Rus Lideri, Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katılıacak.

AVRUPA'NIN AMERİKA'NIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

İki liderin bir araya geleceği tören, Avrupa ve Amerika tarafından yakından takibe alındı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA VAR

Putin’le Erdoğan’ın yarın törenine katılacağı Türk Akımı hakkında Kremlin’den bir açıklama geldi.

HEM TÜRKİYE'YE HEM AVRUPA'YA...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı'nın popülist politikalar sonucu ortaya atılmış bir proje olmadığını, bu doğalgaz boru hattı projesinin hem Türk ekonomisinin gelişmesine hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Türk Akımı'nda tarihi gün

GAZ TERSİNE AKACAK

Türkiye, uzun yıllar Rus doğalgazını, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden taşıyan Batı hattı üzerinden aldı. Türk Akımı ile da bu defa Rusya, gazını aynı güzergahtan tersine akıtmanın çalışmalarını yapıyor.

Ukrayna – Rusya arasındaki sorunlar sebebiyle, bu defa Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere, hatta bazı çalışmalarla eski hat üzerinden gaz sevkiyatı söz konusu olacak. Türk Akımı Projesi, Gazprom’un Amsterdam merkezli South Stream Transport isimli şirketi de Avrupa Birliği’nde projenin geleceğini takip ediyor. Proje, South Stream olarak yola çıkmıştı. Bulgaristan ile sorunlar ortaya çıkınca, Rusya Devlet Başkanı Putin, güzergâhta değişiklik içeren kararıyla Türk Akımı Projesi’ni ilan etti. South Stream de yönetim sorumluluğunu üstlendi.

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Türk Akımı'nda tarihi gün

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