Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla para transferi yapan suç çetesine karşı büyük bir operasyon başlatıldı.

60 ADRESE BASKIN YAPILDI

Genellikle Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde kullanılan ve göçmen veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara finans desteği olarak kullanıldığı söylenen "hawala" sistemiyle iki ülke arasında para aktarımı gerçekleştiren şüpheliler hakkında Alman hükümeti tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Alman Süddeutscher Zeitung’un haberine göre, Düsseldorf şehrinde bulunan 60 ayrı adrese eş zamanlı baskının düzenlendiği operasyonda, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

GÜNDE 1 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Almanya’nın çeşitli noktalarında bulunan birçok "emanetçi" tarafından, İstanbul’da bulunan kaynaklara her gün 1 milyon euroya kadar para aktarımının yapıldığı tespit edilirken, sistemin Alman kanadında bulunan kaynakların parayı çoğunlukla altın ve değerli metaller şeklinde muhafaza ettiği de belirlendi.

ALMAN YASALARINA GÖRE SUÇ

Uluslararası sistemde birçok ülke tarafından yasal bir boşlukta yer aldığı için kesin olarak suç kabul edilmeyen “hawala” sistemi, Alman yasalarına göre suç olarak belirlenmiş durumda.

Alman yasalarına göre 5 yıla kadar hapis cezasının olduğu bu sistem, birçok ülke tarafındansa rutin bir transfer şekli olarak kullanılıyor. (Kaynak: Ensonhaber)

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR

Güvene dayalı bir para sistemi olarak bilinen bir yeraltı bankacılığı türü olan "hawala", büyük ölçekteki nakit paraların herhangi bir işleme tabi tutulmadan bir ülkeden başka bir ülkeye fiziki olarak yer değiştirmeksizin havale edilmesini sağlar.

Bir kayıt işleminin aranmadığı bu sistemde bir ülkede bulunan emanetçi, para transferi gerçekleştirmek isteyen aracıdan, komisyon da dahil olmak üzere parayı alır ve karşılığında bir şifre verir. Emanetçi, diğer ülkede bulunan sorumluyla iletişime geçerek şifreyi verir. Transfer talebinde bulunan kişi, gittiği ülkedeki sorumluya şifreyi söyleyerek kimliğini onaylamış olur ve önceden teslim etmiş olduğu parayı alır.