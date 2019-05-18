Türk askeri teröristlere göz açtırmıyor

Güvenlik güçlerinin, PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları sürüyor.
Bu kapsamda son olarak Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin direncini iyiden iyiye kıran güvenlik güçleri, yaşam alanlarını da birer birer yok ediyor.
23 ŞEHİT VERDİK
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör ile mücadele ediyoruz, savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarını yaptık. Terör örgütü hareket edemiyor. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 378, şehidimiz ise 23'tür." dedi.