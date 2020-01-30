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Türk bayrağını yırtan Yunan'a kendi ülkesinden kınama

Yunanistan, Türkiye bayrağını yırtan ırkçı milletvekilini kınadığını duyurdu.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 17:11..
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Türkiye'nin her istediğini yaptığını ve Yunanistan'a akın akın göçmen gönderdiğini savunan Yunan vekil, büyük bir provokasyona imza atarak Türk bayrağını yırtma küstahlığında bulunmuştu.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ KINADI

CNN Türk canlı yayınında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini anlatan gazeteci Yorgo Kırbaki de şunları aktardı:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı az önce bir açıklama yaparak, ırkçı Lagos’un Türkiye bayrağını yırtmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, 'Yunanistan Türkiye’nin sembolü olan bayrağa karşı saldırıyı her şekilde kınamaktadır. Neo-Nazilerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan ‘Altın Şafak’ın reklamını yapma gayretidir. Yunanistan halkı oylarıyla 'Altın Şafak'ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo-Naziler sadece kendilerini temsil ederler' denildi."

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