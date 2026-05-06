Türk bilim insanının ABD’de kurduğu start-up büyük başarı yakaladı

Sabancı Üniversitesi 2003 mezunu Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun tarafından kurulan Emerald AI, dünya çapında büyük bir başarıya imza atarak prestijli TIME100 En Etkili Şirketler 2026 listesine girdi. Yapay zeka sistemlerinin önündeki en büyük engellerden biri olan enerji tüketimi ve şebeke kısıtlamalarını aşmaya odaklanan yenilikçi teknoloji girişimi olan Emerald AI, yapay zeka devi Nvidia tarafından da destekleniyor.

TIME 100 EN ETKİN ŞİRKETLER LİSTESİ 2026

TIME dergisi tarafından 30 Nisan 2026’da açıklanan ve bu yıl altıncısı yayımlanan liste; dünya üzerinde her sektörden belirlenen ve olağanüstü etki yaratan, geleceğe dair önemli bir yol haritası çizen 100 kurumu bir araya getiriyor.

Emerald AI; listede Nvidia, SpaceX, Netflix, Boeing, IBM, Huawei, Dell Technologies ve Toyota gibi dünya devleri ile birlikte yer alarak, enerji ve yapay zeka alanındaki yenilikçi çözümlerinin küresel ölçekteki önemini tescilledi. TIME, bu seçkiyi oluştururken aday şirketleri kendi muhabir ağı ve dış uzman görüşleri eşliğinde titizlikle değerlendiriyor.

EMERALD AI

Emerald AI, Prof. Coşkun'un Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi’nde enerji yoğun veri merkezlerini yapay zeka destekli şebeke ortaklarına dönüştürme konusundaki çığır açan araştırmalarının temelleri üzerine kuruldu. Şirket, yapay zeka sistemlerinin en büyük engellerinden biri olan yüksek enerji tüketimi ve şebeke kısıtlamalarını aşmaya odaklanıyor.

Emerald AI Conductor platformu, veri merkezlerinin elektrik şebekesinden gelen anlık talebe göre güç tüketimlerini esnek bir şekilde ayarlamasına imkan tanıyor. Platform, veri merkezleri ağı genelinde yapay zeka modellerinin eğitimi, çıkarımı ve ince ayarı gibi yoğun hesaplama yüklerini şebeke koşullarına ve belirli performans gereksinimlerine bağlı olarak koordine ediyor. Böylece, veri merkezlerinin güç kullanımını optimize edip elektrik şebekesinin güvenilirliğini artırırken, aynı zamanda en sıkı hesaplama performansı standartlarının da karşılanmasını sağlıyor.

NVIDIA İLE ORTAKLIK

Emerald AI, Mart 2026’da yapay zeka dünyasının öncü ismi NVIDIA ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliği, enerji şebekesinin zorluklarına uyum sağlayabilen yapay zeka tesisleri kurmayı hedefliyor.

NVIDIA'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, bu ortaklığı şu sözlerle değerlendirdi:

“Yapay zeka tesisleri, zeka çağının motorlarıdır ve enerji, işlem gücü, ağ ve soğutma sistemlerinin ayrılmaz bir bütün oluşturduğu, bütünleşik bir mimariyle tasarlanmalıdır. NVIDIA ve Emerald AI, performans, verimlilik ve şebekeye yanıt verme yeteneğinin anında kullanılabildiği bir yapay zeka geleceği sağlamak için birlikte çalışıyor.”

PROF. DR. AYŞE KIVILCIM COŞKUN KİMDİR?

Emerald AI’ın kurucu ortağı ve Baş Bilim insanı (Chief Scientist) olan Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun, akademik kariyeri boyunca veri merkezlerinin enerji verimliliği konusunda dünya çapında bir otorite olarak kabul ediliyor.

Sabancı Üniversitesi’nden 2003 yılında mezun olan Prof. Coşkun Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği profesörü olarak görev yapıyor. Dr. Coşkun, aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Araştırma ve Öğretim Üyesi Geliştirme Dekan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi Direktörü olan Prof. Coşkun’un, enerji şebekesini güçlendirmek için esnek yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında çığır açan çalışmaları bulunuyor.

Ayşe Kıvılcım Coşkun, Sabancı Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Sun Microsystems’te (Oracle) çalıştı ve doktorasını Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'dan Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında tamamladı.

Prof. Coşkun, yönettiği araştırma grubuyla yürüttüğü, esnek, şebekeye duyarlı bilgi işlem alanının şekillenmesine yardımcı olan araştırmalarıyla sektörde otorite kabul ediliyor. Araştırma grubu bulut ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerini optimize etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini de uyguluyor. Prof. Coşkun, enerji verimli sistem tasarımı için Ernest Kuh Ödülü ve yapay zeka tabanlı yöntemleri için IBM Fakülte Ödülü gibi pek çok ödüle layık görüldü.

Ayrıca Prof. Coşkun, Sabancı Üniversitesi’nin, 2019–2020 Akademik Yılı’ndan beri devam eden Distinguished Research Fellowship (Seçkin Araştırmacı Ağı) Programına da 2026 yılı Mart ayında katılmıştır. Kendi alanlarında önemli araştırmalar yürüten bilim insanlarının bu programa katılımı, Sabancı Üniversitesi’nin uluslararası araştırma ağlarını güçlendirme ve disiplinlerarası bilimsel iş birliklerini geliştirme hedeflerine önemli katkı sunuyor.