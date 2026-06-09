Türk bilim insanından James Webb başarısı: Orion’daki yıldız doğumuna yeni bakış

Uzay araştırmalarında çığır açan gözlemlerine devam eden NASA, ESA ve CSA ortaklığındaki James Webb Uzay Teleskobu, Orion takımyıldızındaki yıldız doğum bölgesine dair yeni veriler paylaştı.

Çalışmada yer alan Türk bilim insanı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç’ın katkısı, hem teleskopun bilim ekibinde yer alan ilk Türk araştırmacılardan biri olması hem de NASA/JWST projelerinde önemli bir bilimsel başarıya imza atması açısından dikkat çekti.

TÜRK ASTRONOMDAN ULUSLARARASI BİR İLK

Dr. Mehmet Hakan Özsaraç’ın katkı sunduğu bu çalışma, James Webb Uzay Teleskobu kapsamında bir Türk bilim insanının yer aldığı ilk bilimsel projelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Araştırmacının yer aldığı çalışmaların toplam sayısının 14’e ulaştığı, bunların 8’inin “Günün Astronomi Görseli (APOD)” olarak yayımlandığı, 6’sının ise NASA’nın resmi bilimsel görsel arşivinde yer aldığı belirtildi. Bu görsellerin büyük bölümünün Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb verilerine dayandığı ifade edildi.

ORION BULUTLARI İÇİNDE YENİ KEŞİFLER

Yeni yayımlanan görüntüler, Orion takımyıldızında yer alan dev moleküler bulut sistemi OMC-2 bölgesine odaklanıyor. Dünya’dan yaklaşık 1280 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu bölge, yıldız oluşumunun en yoğun yaşandığı kozmik alanlardan biri olarak biliniyor.

Orion A moleküler bulutunun parçası olan bu yapı, farklı yoğunluklardaki gaz ve toz katmanlarıyla yıldızların doğum sürecine ev sahipliği yapıyor.

YILDIZLARIN DOĞUM EVRELERİ AYNI KAREDE

Webb teleskobunun NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) verileri, yıldız oluşumunun tüm aşamalarını aynı görüntü içinde bir araya getiriyor. En genç protostarlardan yeni oluşmuş yıldızlara kadar farklı evreler, yoğun gaz ve toz yapıları arasında gözlemlenebiliyor.

Bu süreçte, yerçekimi etkisiyle çöken gaz bulutları yeni yıldızları oluştururken, çevreye yayılan enerji güçlü jet akımları halinde uzaya saçılıyor.

PROTOYILDIZLAR VE KOZMİK JETLER

Yıldız oluşumunun ilk aşaması olan protostarlar, çevrelerindeki gazı çekerek büyürken aynı zamanda kutuplarından güçlü madde akımları gönderiyor. Bu jetler, çevredeki yoğun gazla çarpışarak parlak şok dalgaları oluşturuyor.

Bu etkileşim, bölgedeki kırmızımsı parlayan yapıları ve kıvrımlı gaz şeritlerini ortaya çıkarıyor.

KOZMİK BULUTLARIN GİZLİ YAPISI

OMC-2 gibi moleküler bulutlar, yıldız oluşumu için gerekli olan yoğun ve soğuk gaz rezervlerini barındırıyor. Bu bölgelerde düşük sıcaklık, karmaşık moleküllerin oluşmasına izin verirken, yoğunluk ise yer çekimi çöküşünü tetikliyor.

Bu süreç, yalnızca yıldızları değil, ilerleyen evrelerde gezegen sistemlerini oluşturacak disk yapılarını da şekillendiriyor.

IŞIĞIN İZİNDE GİZLENEN YILDIZLAR

Bölgedeki bazı genç yıldızlar, yoğun toz katmanları nedeniyle doğrudan görülemese de, çevrelerindeki gaz hareketleri ve şok izleri sayesinde tespit edilebiliyor.

Kızılötesi gözlemler, bu gizli yıldızların varlığını ortaya çıkararak evrenin en erken yıldız oluşum süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DOĞAL KOZMOLOJİ LABORATUVARI

OMC-2 ve komşu OMC-3 bölgeleri, yıldız oluşumunun fiziksel ve kimyasal süreçlerini anlamak için benzersiz bir doğal laboratuvar niteliği taşıyor.

Araştırmalar, genç yıldızların çevrelerindeki maddeyle etkileşimini, radyasyonun kimyasal yapıya etkisini ve gezegen oluşumuna giden süreçleri incelemeye odaklanıyor.

TÜRKİYE İÇİN BİLİMSEL GURUR

Dr. Mehmet Hakan Özsaraç’ın yer aldığı bu çalışmalar, Türkiye’nin uluslararası uzay araştırmalarındaki görünürlüğünü artıran önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

JWST verileriyle yapılan bu katkı, hem bilim dünyasında hem de astronomi topluluklarında dikkat çeken bir başarı olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, James Webb Teleskobu’nun sağladığı yüksek çözünürlüklü verilerin evrenin erken dönemlerine dair birçok bilinmeyeni aydınlatmaya devam edeceğini belirtiyor.

AİLE HEKİMİNİN UZAY TUTKUSU

Samsun'da yaşayan Aile Hekimi Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, lise yıllarında başlayan fotoğrafçılık tutkusunu uzay fotoğrafçılığına dönüştürerek 2019'da uzaktan teleskop kullanımıyla bu alana adım attı. Özsaraç, uzay serüvenini şu cümlelerle aktarmıştı:

"2019 yılında bir uzay fotoğrafçılığı işleme kursunu takip ederken internette rastladığım bir videoda, canlı yayında geçen konuşmalar sayesinde uzaktan teleskop kiralanabildiğini öğrendim. Hemen ilgili web sitesine girerek bu alana adım attım. Sitede yer alan bir eğitim videosunu aynı akşam izledim. Anlatıldığı şekilde işlemleri yapıp, ham görüntüleri indirerek işleme sürecine başladım. Ortaya çıkan ilk sonuç beni çok mutlu etmişti. Zaten 25 yıllık bir fotoğraf tecrübem, fotoğraf işleme yazılımlarına hakimiyetim ve yabancı dil bilgim olduğu için sürece adapte olmakta zorluk yaşamadım. Söz konusu web sitesi ve eğitimler İngilizceydi. Böylece bu işe ilk adımı atmış oldum. Sonrasında NASA ile bir bağ kurmamız da bu sürecin önemli bir parçası haline geldi."

TEK GÖRÜNTÜNÜN İŞLENMESİ YAKLAŞIK 2 HAFTA SÜRDÜ

"Bu çalışmaları bazen kendi ekipmanımla yapıyorum, bazen de uzaktaki teleskoplardan veya NASA'nın uzaydaki teleskoplarından elde ettiğim görüntüleri işleyerek gerçekleştiriyorum. Gök cisimleri genellikle çok sönüktür. Bu yüzden ışığı toplayabilmek için özel kameralar ve teleskoplarla, sensörleri uzun süre açık tutarak görüntü alıyoruz. Elde edilen bu görüntüler daha sonra çeşitli programlarla işlenip, üst üste istiflenerek daha net ve aydınlık hale getiriliyor. Her bir gök cismi için farklı filtreler ve renkler kullanıyoruz. En çok zamanımı alan çalışma, 'Yaratılış Bulutsusu' ya da diğer adıyla 'Kartal Bulutsusu' oldu. Renk tonlarını NASA'nın kullandığı tonlara benzetmek için oldukça uğraştım. Bu tek görüntünün işlenmesi yaklaşık 2 haftamı aldı. Amatör olarak bu işi yapsam da hem sanata hem bilime katkıda bulunduğumu düşünüyorum."