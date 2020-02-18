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Türk bilim insanları Antarktika'da

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibi, beyaz kıtaya ulaştı. Türk bilim insanları, kıtada yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek.

AA | 18.02.2020 - 11:43..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin Antarktika'ya ulaştığını söyledi.

Yazılı açıklamada bulunan Bakan Varank, ekibin, geçici Türk bilim kampının konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay bilimsel çalışmalar yürüteceği bilgisini verdi, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk bilim insanları Antarktika'da

Varank, 9 Şubat'ta yola çıkan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağının Brezilya'nın başkenti Sao Paulo olduğunu, buradan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekibin, ülkenin güneyindeki Punta Arenas kentine, ardından da Puerto Williams'a ulaştığını kaydetti.

TÜRK BİLİM EKİBİNİN ANTARKTİKA YOLCULUĞU

Güney Yarımküre'de yerleşimin olduğu en son nokta niteliğindeki Puerto Williams'ta 3 gece konaklayan ekibin yaklaşık 2 saatlik uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardığını aktaran Varank, şöyle devam etti:

Türk bilim insanları Antarktika'da

"Kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamak için ekip uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı. Antarktika uçağında Belarus ve Bulgaristan'dan gelen 2 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve zodyak botlarla geçti."

KITADAN İLK FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Türk bilim insanlarının Antarktika'ya gidişine ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, ekip olarak sağ salim kıtaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Türk bilim insanları Antarktika'da

"BİZİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA BEKLİYOR"

Özsoy, "Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz. Edindiğimiz hafızayla sorunsuz bir şekilde seferimize başladık. Yoğun bir çalışma planı bizi bekliyor. Antarktika'nın hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Heyette yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de seferin özel bir akademik grupla başladığını anımsatarak, 4 yılda gelinen noktanın bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

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