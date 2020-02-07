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Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesinden bir grup bilim insanı, şekerleme, çikolata, meşrubat sanayi ve arıcılık sektöründe kullanılması amacıyla 'yerli enzim' üretti.

AA | 07.02.2020 - 23:07..
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İki üniversiteden bilim insanları bir süre önce TÜBİTAK'ın 200 bin lira hibe desteği ile laboratuvar ortamında yerli enzim üretilmesiyle ilgili proje çalışması başlattı.

Yerli kaynaklar kullanılarak üretilen enzimin ön denemeleri başarıyla sonuçlandı.

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Velioğlu, enzimin canlı veya mikroorganizmalar tarafından üretilen, biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran biyolojik bir madde olduğunu belirtti.

Proje kapsamında enzim üretmek için yerli kaynaklar kullandıklarını anlatan Velioğlu, "Projemizdeki invertaz enzimi, sofra şekeri diye bildiğimiz sakkarozu daha tatlı bir şeker şurubu olarak bilinen fruktoz ve glukoz karışımına çeviriyor." dedi.

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

ŞEKER DOLGULARININ KRİSTALLENMESİNİ ÖNLEYEN ENZİM

Velioğlu, yerli enzimin birçok sektörde kullanılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yerli enzim, çikolata saniyede kullanılan şeker dolgularının kristallenmesini önlüyor. Arılara kışı geçirebilmeleri için sofra şekerinden hazırlanan sulu şeker çözeltileri verilir. Ancak burada verilen şekeri arının kullanması biraz zordur. Tam faydalanamaz. Çünkü sofra şekeri oldukça büyük moleküllüdür. Kullanacağımız bu enzimle şekeri arının daha iyi faydalanabileceği daha kolaylıkla enerjiye çevirebileceği hala dönüştürüyoruz. Böylece arıların kışı geçirmesi daha kolaylaşıyor."

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti


ENZİMDE DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİREBİLİR

Ucuz maliyetli yerli enzimin şekerleme, çikolata, meşrubat sanayi ve arıcılık sektöründe kullanılabileceğine işaret eden Velioğlu, projeyi, Türkiye'nin enzim konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması amacıyla hazırladıklarını anlattı.

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

Velioğlu, "Yerli enzimin pazara sunulma aşamasında farklı sektörlerin temsilcileriyle örneğin arıcılar, şekerlemeciler ve çikolata üreticileri ile toplantılar düzenleyerek tanıtımını yapacağız. Ülkemizin enzim ithalatına ayırdığı bütçe 150 milyon dolar seviyesinde. Dünyadaki enzim pazarı ise 8 milyar doları buluyor. Ülkemizde farklı sektörlerde enzim kullanımı var ancak üretimi yok. Tamamını yurt dışından ithal ediyoruz." diye konuştu.

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti

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