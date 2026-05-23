Türk Deniz Kuvvetleri Senegal’de görev başında

Türkiye, tarihi bağları bulunan Afrika kıtasında etkinliğini artırmayı sürdürüyor.

Geçmişte yurt dışında askeri üssü bulunmayan ve tamamen dışa bağımlı yapıya sahip olan Türkiye, bugün dünyada en fazla askeri üssü bulunan ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor.

KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Hava, kara ve deniz kuvvetlerinin tarihinin en güçlü dönemlerinden birine ulaştığı süreçte, Senegal’de dosta güven, düşmana korku verecek gelişmeler yaşandı.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında yürüttüğü keşif ve gözetleme faaliyetleri aralıksız devam etti.

Türkiye’nin Afrika’daki savunma iş birliği, deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı faaliyetleri kapsamında görev yapan Deniz Karakol unsurları, 18 Mayıs 2026’da icra ettikleri uçuşu emniyetle tamamladı.

BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLAM UÇUŞ SAATİ AÇIKLANDI

Yetkililer tarafından son faaliyetle birlikte bölgede gerçekleştirilen toplam uçuşun 76 sorti ve 358 saati aştığı, uçuşlarda rutin faaliyetler dışında herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmediği bildirildi.

Faaliyet kapsamında Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığındaki uçak değişim süreci de gerçekleştirildi.

DAKAR'A İNTİKAL ETTİ

Donanma Komutanlığına bağlı Deniz Karakol uçağı, 16 Mayıs’ta Kocaeli’deki Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından havalandı.

Uçak, İspanya’daki Rota ve Gran Canaria meydanlarında yapılan yakıt ikmallerinin ardından Senegal’in başkenti Dakar’a intikal etti.

KOL UÇUŞU DÜZENİNDE İNİŞ YAPTI

Görevde bulunan diğer Türk unsuru, Moritanya Senegal hava sahası sınırında uçağı havada karşıladı.

Ardından uçak, Dakar’a kol uçuşu düzeninde iniş yaptı.

Faaliyet kapsamında fotoğraf ve video çekimleri de gerçekleştirildi.

KESİNTİSİZ GÖREV İCRA ETME KABİLİYETİ KANITLANDI

Uzun menzilli intikal faaliyeti, Türk Deniz Kuvvetleri’nin uzak coğrafyalarda kesintisiz görev icra etme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, bölgede görev yapan her iki Deniz Karakol uçağının da faal durumda olduğunu ve görev devir teslim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

KRİTİK SORUN YOK

Bu kapsamda, görevi devreden ve devralan uçuş ekiplerinin katılımıyla standart görev uçuş profili, meydan paternleri ve çevre tanıma faaliyetlerini içeren bir uçuşun icra edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Senegal’de görev yapan Türk Deniz Karakol unsurlarının operasyonel temposunu koruduğu, uçuş emniyeti ve sürekliliğin ön planda tutulduğu; personel ve malzeme açısından faaliyetleri etkileyen herhangi bir kritik sorun bulunmadığı bildirildi.

Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığının verilecek görevlere hazır olduğu vurgulandı.

AFRİKA’NIN TÜRKİYE’YE İLGİSİ ARTIYOR

Uzmanlar, Senegal’de yürütülen hava-deniz gözetleme faaliyetlerinin yalnızca teknik bir görev olmadığını; Türkiye’nin Afrika’daki dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği savunma iş birliği, deniz emniyeti ve müşterek çalışabilirlik kapasitesinin sahadaki bir yansıması olduğunu belirtti.

Bölgedeki faaliyetlerin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizaşırı bölgelerde kesintisiz görev icra kabiliyetini ortaya koyduğu ve Afrika ülkelerinin Türkiye ile savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerine ilgisinin arttığını gösterdiği kaydedildi.