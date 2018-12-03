taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2759
Euro
5.9869
Altın
1233.51
Borsa
95860.39
Gram Altın
208.823

Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak

Diriliş Ertuğrul, Payitaht: Abdülhamid ve Çukur'un da aralarında olduğu diziler, Singapur'da düzenlenecek ATF Asya TV Forum ve İçerik Fuarı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak.

AA | 03.12.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ATF Asya TV Forum ve İçerik Fuarı'nın, 5-7 Aralık'ta Singapur'da düzenleneceği bildirildi.

TÜRK DİZİLERİ GÖSTERİLECEK

Türk dizilerinin, Bakanlık desteğiyle dünyanın en önemli TV içerikli fuarlarında görücüye çıkacağına işaret edilen açıklamada, "Son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımla ihracatta dünya ikinciliğine yükselen Türk dizi sektörü, bu prestijli organizasyonun odağında olacak. Singapur'da düzenlenen ve farklı formatların tanıtımlarının yapıldığı fuara, 700'ü aşkın firmayla yaklaşık 5 bin 500 sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor. Fuarda bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı ticaret heyeti dünya profesyonelleriyle buluşacak. Kurulacak 54 metrekarelik ülke standında dizi filmlerimiz uluslararası sektörün beğenisine sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak

TÜRK DİZİLERİNİN BAŞARISI PANEL KONUSU OLDU

Fuarda, 150'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla 350 milyon dolarlık hacme ulaşan Türk dizi sektörünün başarısını ele alan panel düzenlenecek.

Türk dizilerinin uluslararası pazarlama başarısı ve bu alanda ABD'nin ardından ikinci sıraya yükselmesi, 5 Aralık'ta düzenlenecek panelin konu başlığı olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

253
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

533
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

24
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

154
Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

96
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

36
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir