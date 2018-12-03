Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ATF Asya TV Forum ve İçerik Fuarı'nın, 5-7 Aralık'ta Singapur'da düzenleneceği bildirildi.

TÜRK DİZİLERİ GÖSTERİLECEK

Türk dizilerinin, Bakanlık desteğiyle dünyanın en önemli TV içerikli fuarlarında görücüye çıkacağına işaret edilen açıklamada, "Son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımla ihracatta dünya ikinciliğine yükselen Türk dizi sektörü, bu prestijli organizasyonun odağında olacak. Singapur'da düzenlenen ve farklı formatların tanıtımlarının yapıldığı fuara, 700'ü aşkın firmayla yaklaşık 5 bin 500 sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor. Fuarda bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı ticaret heyeti dünya profesyonelleriyle buluşacak. Kurulacak 54 metrekarelik ülke standında dizi filmlerimiz uluslararası sektörün beğenisine sunulacak" ifadelerine yer verildi.

TÜRK DİZİLERİNİN BAŞARISI PANEL KONUSU OLDU

Fuarda, 150'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla 350 milyon dolarlık hacme ulaşan Türk dizi sektörünün başarısını ele alan panel düzenlenecek.

Türk dizilerinin uluslararası pazarlama başarısı ve bu alanda ABD'nin ardından ikinci sıraya yükselmesi, 5 Aralık'ta düzenlenecek panelin konu başlığı olacak.