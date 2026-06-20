Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı, hayatını kaybetti

Türk Halk Müziğinin eşsiz hafızası, geleneksel müziğin büyük çınarı, sanatçı Yücel Paşmakçı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Derlemeleriyle Anadolu’nun sesini geleceğe taşıyan Yücel Paşmakçı'nın vefat haberini sanatçı Bedia Akartürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Akartürk paylaşımında, "Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

HAYATI

Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan Paşmakçı, 1954'te İstanbul Radyosunun açtığı stajyer saz sanatçılığı sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'na katıldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde görev alan sanatçı, uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yaptı.

TRT İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli halk müziği programlarını yöneten Paşmakçı, 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak da görev yapan sanatçı, çok sayıda türkü derlemesi yaparak Türk Halk Müziği repertuvarının zenginleşmesine katkı sundu.