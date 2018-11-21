Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire Ebru Temizsoy’un ekibiyle geliştirdiği 3 proje, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen 34. Neonatoloji Hemşireleri Kongresi'nde araştırma ödülüne layık görüldü.

Temizsoy’un, yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeklerin ağrısız aspirasyonu için geliştirdiği yöntem, işlemin hem bebekler hem de hemşireler açısından kolaylaşmasını sağladı.

110 KİŞİLİK EKİP HİZMET VERİYOR

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, 23 yıldır görev yapan, aynı zamanda Neonatoloji Hemşireliği Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı olan Temizsoy, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Neonatoloji Servisi’nin ileri bakım gerektiren bebeklerin tedavi gördüğü bir klinik olduğunu söyledi.

Solunum cihazına bağlı bebeklerin bakıldığı, ileri tıbbi girişimsel işlemlerin yapıldığı yoğun bir klinikte görevini sürdürdüğünü dile getiren Temizsoy, “Klinikte 64 hemşire ile çalışıyoruz, eğitim sorumlusu, hekim hocalarımız ve diğer tıbbi destek personeliyle yaklaşık 110 kişilik ekibimiz var.” dedi.

Türk hemşireye ABD'den ödül İZLE



EĞİTİM VERİLDİ

Temizsoy, mesleğin ilk yıllarından itibaren yenidoğan yoğun bakımında çalıştığını ve onları hayatta tutmak için tıbbi müdahaleler yaptığını aktararak, Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nde de eğitim komisyonu başkanı olarak, yenidoğan servislerinde görev yapan hemşirelere zaman zaman eğitim verdiğini belirtti.

“NON-TRAVMATİK ASPİRASYON TEKNİĞİ ÖDÜL ALDI”

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Hemşirelik Hizmetleri'nin bilimsel çalışmalara çok önem verdiğini vurgulayan Temizsoy, “Zaman zaman çeşitli teknikler üzerinde çalışıyoruz. Geçen ay ABD’de, Ulusal Neonatoloji Kongresi’ne (Yenidoğan Hemşireliği Kongresi) 3 araştırmayla katıldık. Bunlardan biri bebeklere uygulanan aspirasyon işlemiyle ilgiliydi. Aspirasyon işlemlerinde bebekler fazla ağrı yaşıyor, bu bir sünnet acısı kadar olabilecek bir ağrı. Ağrının azaltılması ve diğer komplikasyonların önlenmesiyle ilgili bir çalışmaydı, adı da ‘Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bebeklerde Non-travmatik Aspirasyon Tekniği’. İkinci çalışmamız non invaziv mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin ağızdan anne sütüyle beslenmesiyle ilgiliydi. Üçüncü çalışmamız da anne sesi dinleterek bebeklere damar yolu açtık ve ağrılarını değerlendirdik, daha az ağrı duyduklarını gözlemledik.”

Temizsoy, ABD’deki kongreye bu 3 çalışmayla katıldıklarını belirterek, “ABD’de düzenlenen 34. Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, dünyadaki yenidoğan hemşirelerinin referans aldığı, yayınlarını okuduğu bir kongredir. Non-travmatik Aspirasyon Tekniği, kongrede ‘En iyi Araştırma Ödülü’ aldı. Bu teknik, ülkemizde düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi’nde de ödül almıştı. Geçen yıl aralık ayından itibaren çalışmamızı tamamladık, yaklaşık 1.5 yıllık bir altyapısı var. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaptığımız girişimlerde, ağrının en az hissedildiği uygulamalar yapmak hepimizin hedeflediği bir durumdur. Geliştirdiğimiz bu uygulamanın, dünya genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.”





“TEKNİĞİ UYGULADIĞIMIZ HASTALARIN AĞRI PUANI 2”

Aspirasyonun yenidoğan bebeklerde travmatik bir işlem olduğuna, bebeklere acı verdiğine ve kanamaya neden olabildiğine dikkati çeken Temizsoy, Non-travmatik Aspirasyon Tekniği ile ağrının daha az hissedildiğini ve fizyolojik bulguların daha iyi olduğunu belirtti. “Araştırmamızda Türk Neonatoloji Derneği’nin önerdiği ağrı skalasıyla değerlendirme yaptık, bu skalada 2 ve 6 ağrı puanları elde ettik. Çalışma yaptığımız grupta ağrı puanları oldukça düşük çıktı.” diyen Temizsoy, çalışmada ağız ve burun mukozasına temas etmeden, kanamaya ve ağrıya neden olmadan daha hassas bir uygulama yaptıklarını aktardı.

"HERKES DESTEK VERDİ"

Tekniği geliştirirken hastane yönetiminin de desteğini aldıklarını vurgulayan Temizsoy, “Hastanemiz Başhekimliği'ne, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne, hastane yönetim ekibine, çalışmamıza katkı sağlayan doktor, hemşire ve tüm personelimize, ayrıca çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden tüm hastalarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük kliniklerde bir uygulamayı değiştirmek oldukça zordur, herkesin inanması ve kabul etmesi gerekiyor. Zeynep Kamil Neonatoloji Kliniği bu çalışmaya inandı ve destek verdi. Bu çalışmanın en büyük başarısı klinik ekibimize ait.” diye konuştu.