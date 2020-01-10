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Türk insanı Trump'a güvenmiyor

Amerika merkezli Pew Araştırma Merkezi, Trump'a duyulan güveni araştırdı. Buna göre Türkiye yüzde 84'le ABD Başkanı'na en az güvenen 3. ülke.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 16:32..
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Türk insanı Trump'a güvenmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetler üst üste yaptığı ve kendini yalanlayan açıklamalarla en çok konuşulan ABD Başkanı.

Türkiye'ye karşıda bir söylediği bir söylediğini tutmayan Trump, Türk insanı tarafından güvensiz bulunuyor.

GÜVEN ARAŞTIRMASI YAPILDI

Washington merkezli Pew Araştırma, ABD dışında Donald Trump'a duyulan güveni inceledi.

EN AZ GÜVENEN: MEKSİKALILAR

Araştırmanın sonucuna göre; Trump'a en güvenenler yüzde 89'luk oranla Meksikalılar.

Almanya yüzde 85'lik güvensizlik oranıyla ikinci sırada Türkiye ise yüzde 84 güvenmemeyle 3. sırada.

Türk insanı Trump'a güvenmiyor

EN ÇOK GÜVENENLER DE İSRAİL VAR

Donald Trump'a en çok güvenenler ise yüzde 77'lik oranla Filipinliler, onları ise yüzde 71'lik oranla İsrailliler takip ediyor.

Trump'a duyulan güven oranı

Filipinler %77
İsrail %71
Kenya %65
Nijerya %58
Hindistan %56
Ukrayna %44
İngiltere %32
Kanada %28
Brezilya %28
Rusya %20
Almanya %13
Meksika %8

 

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